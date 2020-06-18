Отладить выгрузку товаров ОпенКарт

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Закрыт5 заявок480 просмотров

Требуется отладить выгрузку товаров на Опен Карт 

Товары с Разными Характеристиками. Нужно наладить выгрузку, с дальнейшим удобным способом обновления товаров через файл или ссылку 

Указывайте сроки и стоимость. Тут ответ "надо смотреть" не идет, так как кто сталкивался знает значит как и сделать и сроки.

Opencart
5 лет назад
Evgeniy_Koval
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