Отладить выгрузку товаров ОпенКарт

Требуется отладить выгрузку товаров на Опен Карт

Товары с Разными Характеристиками. Нужно наладить выгрузку, с дальнейшим удобным способом обновления товаров через файл или ссылку

Указывайте сроки и стоимость. Тут ответ "надо смотреть" не идет, так как кто сталкивался знает значит как и сделать и сроки.