Написать программу
Отладить выгрузку товаров ОпенКарт
Требуется отладить выгрузку товаров на Опен Карт
Товары с Разными Характеристиками. Нужно наладить выгрузку, с дальнейшим удобным способом обновления товаров через файл или ссылку
Указывайте сроки и стоимость. Тут ответ "надо смотреть" не идет, так как кто сталкивался знает значит как и сделать и сроки.
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