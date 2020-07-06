Настройка Bitrix24

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Завершен4 заявки404 просмотра

Здравствуйте.

Необходима настройка Битрикс24 для нужд маленькой компании.

Хотел бы купить именно несколько часов работы специалиста, чтобы онлайн заниматься настройкой.

5 лет назад
abzatzzz2
Вадим 
51 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

deniborisov
Денис 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$10
3 дня
Просто красавец. Четко, понятно и в срок. Специалист в своем деле
Отличный заказчик! Рекомендую, оплата по факту сдачи, все классно!)

Заявки фрилансеров

Владислав
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Полина
 
44 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
deniborisov
Денис 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад

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