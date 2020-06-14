Добрый день, есть проблема в Яндекс директе, никак не получается получить дешёвого клиента. К нужна доработка компании, к сожалению много сейчас не смогу заплатить. Все подробности на видео на Ютюбе https://youtu.be/RTNvAMOJbjQ
Нужна настройка и оптимизация рекламы для бота в Google.Adwords / Google Ad
🚀Нужна настройка и оптимизация рекламы для бота (программного обеспечения) на зарубежные страны. Реклама до этого настраивалась в течение двух лет: планируется замена специалиста. Необходимо выстраивать новые стратегии продвижения, тесты и оптимизировать текущие кампании
🚀Опыт работы с англоговорящими странами обязателен: прикладывайте портфолио в лс
🚀Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество
Оплата обсуждается
Сайт проекта: supremehotbot.com
Если сработаемся, то будем бомбить ещё и в других проектах вместе😎
Заявки фрилансеров
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