Нужна настройка и оптимизация рекламы для бота в Google.Adwords / Google Ad

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт3 заявки668 просмотров

🚀Нужна настройка и оптимизация рекламы для бота (программного обеспечения) на зарубежные страны. Реклама до этого настраивалась в течение двух лет: планируется замена специалиста. Необходимо выстраивать новые стратегии продвижения, тесты и оптимизировать текущие кампании 

🚀Опыт работы с англоговорящими странами обязателен: прикладывайте портфолио в лс 

🚀Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество

Оплата обсуждается 

Сайт проекта: supremehotbot.com

Если сработаемся, то будем бомбить ещё и в других проектах вместе😎

5 лет назад
goncharov_aa
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