Нужна настройка и оптимизация рекламы для бота в Google.Adwords / Google Ad

🚀Нужна настройка и оптимизация рекламы для бота (программного обеспечения) на зарубежные страны. Реклама до этого настраивалась в течение двух лет: планируется замена специалиста. Необходимо выстраивать новые стратегии продвижения, тесты и оптимизировать текущие кампании

🚀Опыт работы с англоговорящими странами обязателен: прикладывайте портфолио в лс

🚀Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество

Оплата обсуждается

Сайт проекта: supremehotbot.com

Если сработаемся, то будем бомбить ещё и в других проектах вместе😎