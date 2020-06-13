Нужен совет по яндекс директу

$12
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Закрыт19 заявок640 просмотров

Добрый день, есть проблема в Яндекс директе, никак не получается получить дешёвого клиента. К нужна доработка компании, к  сожалению много  сейчас не смогу заплатить. Все подробности на видео на Ютюбе https://youtu.be/RTNvAMOJbjQ

5 лет назад
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