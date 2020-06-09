Практическое задание (3стр) Разработка рекламной кампании

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки507 просмотров

Разработать план коммуникационной кампании на основании брифа. Бюджет прописан в брифе. Бриф NIKE.

5 лет назад
guest_15917360686408
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Наталия
 
48 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
62 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад