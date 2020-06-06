Запустить и настроить рекламу услуг веб-дизайнера. Лидогенерация.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт10 заявок1091 просмотр

Цель проекта – продажа услуг веб-дизайнера.

В проект входит: 

- предварительный анализ эффективности рекламной компании;

- маркетинговый анализ конкурентов, ниши, рынка;

- упаковка продукта;

- создание рекламной кампании и рекламного креатива;

- ведение рекламной кампании и оптимизация;

- определение стратегии;

- настройка и запуск эффективно работающей рекламы в соц. сетях;

- конверсия в заказы; 

- настройка аудитории; 

- привлечение лидов на landing page.

Рекламный бюджет 100 000р.

Ищу хорошего специалиста, который способен оказывать услугу по лидогенерации комплексно и с умом, а не просто кнопочки потыкать. 

Лидогенерация
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