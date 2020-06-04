Настройка контекстной рекламы

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Закрыт32 заявки599 просмотров

Добрый день, господа. 

Интересует настройка контекстной рекламы в Яндекс, чуть позже в Google.

Тематика: промышленная пневматика и в целом оборудование для производств: фитинги, трубки, пневматические цилиндры и прочее.

Регион: Республика Беларусь.

Аудитория: только юридические лица.

Если у Вас есть опыт работы с промышленными товарами - он будет плюсом.

Сайт vickers.by (сейчас наполняется и возможно изменится дизайн).

Так же будет интересно услышать предложение по SEO. 

5 лет назад
anyway93
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