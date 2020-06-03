Ищу человека с хорошим опытом работы My target. Требуется настроить компанию.
Adwords отклоняет рекламу.
Adwords отклоняет рекламу говоря, что на сайте есть вирусы. Сайт был многократно проверен вирусов нет.
Подскажите, в чем может быть проблема. Почему Adwords продолжает отклонять рекламу?
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