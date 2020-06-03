Adwords отклоняет рекламу.

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Закрыт6 заявок442 просмотра

Adwords отклоняет рекламу говоря, что на сайте есть вирусы. Сайт был многократно проверен вирусов нет.

Подскажите, в чем может быть проблема. Почему Adwords продолжает отклонять рекламу?

Google Ads
5 лет назад
Karina_8
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