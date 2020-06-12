Настроить Контекстную рекламу для производственной компании

Требуется первичная настройка контекстной рекламы.

Сайт компании: mk-polymer.ru

Основной продукт это гранула (для производства резиновых изделий): из нее делают (по убыванию значимости для бизнеса):

оболочки для специализированных промышленных, гибких кабелей

уплотнители между труб (кольца) и для окон (профиля)

шланги для полива,

подошвы для обуви,

Прочие промышленные изделия и материалы товары для производства пользовательских изделий

... см xmind

Берем только узкоцелевую семантику - широкие запросы типа "оболочка для кабеля" - нет. А "оболочка для шахтного кабеля гранула" - это да

Общие запросы, связанные с категорийным описанием бизнеса: "производители компаундов"

Площадки:

Я. Директ Поиск

Я. Директ Сети Гугл эдс поиск и ремаркетинг



Наработки:

в XMIND-файле сегментация рынка и предварительная группировка фраз. ОТкрывать в версии xmind zen

В Excel на вкладке "Моделирование УТП" - основные тезисы для употребления в объявлениях. Наиболее отредактированные - желтым цветом внизу файла

Пример медиаплана, которые составить перед запуском, в в МП написать максимальное кол-во трафика, не ограничиваясь бюджетом чтобы просто понимать емкость рекламных каналов

Что на выходе какие нужны материалы:

Доведено до финиша УТП (текстовая наработка в файле)

Есть отдельный файл или кампания-черновик в контексте с прописанными базовыми объявлениями на каждый сегмент

Четкое Разсегментированное СЯ (до 500 фраз - больше не надо)

Медиаплан, составленный на основании Прогноза бюджета Яндекс. примерный. Гео: вся РФ + Беларусь

Минимум 400 минус слов и фраз

В каждой группе минимум 4 объявления: АБ тест на два варианта УТП и десктоп / мобайл, либо кампании разделены по площадкам

Кампании:

Я. Директ Поиск (можно одну, но с десктопными и мобильными объявлениями) Я. Директ Сети (одна по ключам, вторая - ремаркетинг) Гугл Эдс поиск по ключам (можно одну, но с десктопными и мобильными объявлениями или две - под каждую площадку отдельно) Гугл Эдс ремаркетинг в КМС



Ассортимент на первый взгляд кажется широким, но по факту берем только целевики. Упарываться и парсить все на свете кабели не нужно.

Далее есть тестовый бюджет на запуск РК - 30 000р с НДС - его освоить в течение 2х недель

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Далее, по результатам проведенной настройки и открутки, нужно будет разработать план мероприятий по дальнейшей работе контекста - ну и выйти с предложением на ведение за отдельную стоимость (фикс / процент от бюджета, фикс + CPA - любая модель подойдет для обсуждения)

!!! ВАЖНО !!!

Есть другие проекты (в основном контекстная реклама и ведение инстаграм профилей) - поэтому ищем коллег НА ДОЛГОСРОК, а не на разовую сделку