Нужно настроить события 16штук в Google Tag Manager для Facebook сайт https://www.arron.md/remont-telefon/
Настроить Контекстную рекламу для производственной компании
Требуется первичная настройка контекстной рекламы.
Сайт компании: mk-polymer.ru
Основной продукт это гранула (для производства резиновых изделий): из нее делают (по убыванию значимости для бизнеса):
- оболочки для специализированных промышленных, гибких кабелей
- уплотнители между труб (кольца) и для окон (профиля)
- шланги для полива,
- подошвы для обуви,
- Прочие промышленные изделия и материалы товары для производства пользовательских изделий
- ... см xmind
- Берем только узкоцелевую семантику - широкие запросы типа "оболочка для кабеля" - нет. А "оболочка для шахтного кабеля гранула" - это да
- Общие запросы, связанные с категорийным описанием бизнеса: "производители компаундов"
- Площадки:
- Я. Директ Поиск
- Я. Директ Сети
- Гугл эдс поиск и ремаркетинг
в XMIND-файле сегментация рынка и предварительная группировка фраз. ОТкрывать в версии xmind zen
В Excel на вкладке "Моделирование УТП" - основные тезисы для употребления в объявлениях. Наиболее отредактированные - желтым цветом внизу файла
Пример медиаплана, которые составить перед запуском, в в МП написать максимальное кол-во трафика, не ограничиваясь бюджетом чтобы просто понимать емкость рекламных каналов
Что на выходе какие нужны материалы:
- Доведено до финиша УТП (текстовая наработка в файле)
- Есть отдельный файл или кампания-черновик в контексте с прописанными базовыми объявлениями на каждый сегмент
- Четкое Разсегментированное СЯ (до 500 фраз - больше не надо)
- Медиаплан, составленный на основании Прогноза бюджета Яндекс. примерный. Гео: вся РФ + Беларусь
- Минимум 400 минус слов и фраз
- В каждой группе минимум 4 объявления: АБ тест на два варианта УТП и десктоп / мобайл, либо кампании разделены по площадкам
- Кампании:
- Я. Директ Поиск (можно одну, но с десктопными и мобильными объявлениями)
- Я. Директ Сети (одна по ключам, вторая - ремаркетинг)
- Гугл Эдс поиск по ключам (можно одну, но с десктопными и мобильными объявлениями или две - под каждую площадку отдельно)
- Гугл Эдс ремаркетинг в КМС
Далее есть тестовый бюджет на запуск РК - 30 000р с НДС - его освоить в течение 2х недель
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Далее, по результатам проведенной настройки и открутки, нужно будет разработать план мероприятий по дальнейшей работе контекста - ну и выйти с предложением на ведение за отдельную стоимость (фикс / процент от бюджета, фикс + CPA - любая модель подойдет для обсуждения)
!!! ВАЖНО !!!
Есть другие проекты (в основном контекстная реклама и ведение инстаграм профилей) - поэтому ищем коллег НА ДОЛГОСРОК, а не на разовую сделку
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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