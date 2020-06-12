Настроить Контекстную рекламу для производственной компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен5 заявок757 просмотров

Требуется первичная настройка контекстной рекламы. 

Сайт компании: mk-polymer.ru

Основной продукт это гранула (для производства резиновых изделий): из нее делают (по убыванию значимости для бизнеса): 

  • оболочки для специализированных промышленных, гибких кабелей
  • уплотнители между труб (кольца) и для окон (профиля)
  • шланги для полива,
  • подошвы для обуви,
  • Прочие промышленные изделия и материалы товары для производства пользовательских изделий
  • ... см xmind
Задача: подготовить к запуску рекламные кабинеты в яндекс директ и гугл эдс 

  • Берем только узкоцелевую семантику - широкие запросы типа "оболочка для кабеля" - нет. А "оболочка для шахтного кабеля гранула" - это да
  • Общие запросы, связанные с категорийным описанием бизнеса: "производители компаундов"
  • Площадки:
    • Я. Директ Поиск
    • Я. Директ Сети
    • Гугл эдс поиск и ремаркетинг
Наработки: 

в XMIND-файле сегментация рынка и предварительная группировка фраз. ОТкрывать в версии xmind zen

В Excel на вкладке "Моделирование УТП" -  основные тезисы для употребления в объявлениях. Наиболее отредактированные - желтым цветом внизу файла

Пример медиаплана,  которые составить  перед запуском, в в МП написать максимальное кол-во трафика, не ограничиваясь бюджетом чтобы просто понимать емкость рекламных каналов

Что на выходе какие нужны материалы: 

  • Доведено до финиша УТП (текстовая наработка в файле)
  • Есть отдельный файл или кампания-черновик в контексте с прописанными базовыми объявлениями на каждый сегмент
  • Четкое Разсегментированное СЯ (до 500 фраз - больше не надо)
  • Медиаплан, составленный на основании Прогноза бюджета Яндекс. примерный. Гео: вся РФ + Беларусь
  • Минимум 400 минус слов и фраз
  • В каждой группе минимум 4 объявления: АБ тест на два варианта УТП и десктоп / мобайл, либо кампании разделены по площадкам
  • Кампании:
      • Я. Директ Поиск (можно одну, но с десктопными и мобильными объявлениями)
      • Я. Директ Сети (одна по ключам, вторая - ремаркетинг)
      • Гугл Эдс поиск по ключам  (можно одну, но с десктопными и мобильными объявлениями или две - под каждую площадку отдельно)
      • Гугл Эдс ремаркетинг в КМС
Ассортимент на первый взгляд кажется широким, но по факту берем только целевики. Упарываться и парсить все на свете кабели не нужно. 

Далее есть тестовый бюджет на запуск РК - 30 000р с НДС - его освоить в течение 2х недель

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Далее, по результатам проведенной настройки и открутки, нужно будет разработать план мероприятий по дальнейшей работе контекста - ну и выйти с предложением на ведение за отдельную стоимость (фикс / процент от бюджета, фикс + CPA - любая модель подойдет для обсуждения)

!!! ВАЖНО !!!

Есть другие проекты (в основном контекстная реклама и ведение инстаграм профилей) - поэтому ищем коллег НА ДОЛГОСРОК, а не на разовую сделку

5 лет назад
aguru_studio
Евгений 
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

elena-koloskova
Елена 
32 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$100
4 дня
Escrow
Отличная работа! Все фразы подобрали как нужно, все объявления переписали на три раза и сделали очень годны профиль для рекламы! Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество! Очень интересный проект, четкое подробное ТЗ. Всегда на связи, можно быстро уточнить любую информацию. Своевременная оплата!

Заявки фрилансеров

Игорь
 
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Рома
 
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Андрей
 
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5 лет в сервисе
Был
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5 лет назад
elena-koloskova
Елена 
32 года
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4 года назад
5 лет назад
Валерий
 
57 лет
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Был
2 года назад
5 лет назад