Задача: создать, настроить, запустить таргетированную рекламу в инстаграм и превести и с неё клиентов. Не достаточно просто запустить, так и я могу, необходимо, чтобы она работала, чтобы приходили лиды в директ.

Тематика: на данный момент это услуги астролога (гороскопы, натальные карты, карты совместимости...).

Регион: сейчас вся Россия (позже может быть еще Украина и Беларусь)

На данный момент у меня запущена реклама в Ads Manager и реклама сториз через настройку в Инстаграм, но она не приносить результата. Есть лайки, но ни одного обращения. Прикреплены мои работы.

Указывайте цену за которую готовы взяться и бюджет на рекламу