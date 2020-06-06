Создать, настроить, запустить таргетированную рекламу

  1. Биржа фриланса
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Закрыт12 заявок854 просмотра

Задача: создать, настроить, запустить таргетированную рекламу в инстаграм и превести и с неё клиентов. Не достаточно просто запустить, так и я могу, необходимо, чтобы она работала, чтобы приходили лиды в директ.

Тематика: на данный момент это услуги астролога (гороскопы, натальные карты, карты совместимости...).

Регион: сейчас вся Россия (позже может быть еще Украина и Беларусь)

На данный момент у меня запущена реклама в Ads Manager и реклама сториз через настройку в Инстаграм, но она не приносить результата. Есть лайки, но ни одного обращения. Прикреплены мои работы.

Указывайте цену за которую готовы взяться и бюджет на рекламу

5 лет назад
guest_1591469364711
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