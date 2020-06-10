Требуется специалист для настройки рекламы на поиске и сетях по услугам сертификации продукции. Успешный опыт в данной сфере обязателен. Цель: привлечение целевых запросов. Готовы доплачивать за скорость реализации и за результат выше того, ...
Таргетированную рекламу
Необходимо настроить рекламу в инсте для магазина мужских часов.
Цель- получение заказов.
Бюджет на рекламу- 40тысяч/месяц
Заявки фрилансеров
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