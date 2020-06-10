Таргетированную рекламу

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Закрыт22 заявки664 просмотра

Необходимо настроить рекламу в инсте для магазина мужских часов. 

Цель- получение заказов.

Бюджет на рекламу- 40тысяч/месяц

5 лет назад
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