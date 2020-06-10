Настройка рекламы в яндексе и гугле на услуги по сертификации продукци

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт11 заявок651 просмотр

Требуется специалист для настройки рекламы на поиске и сетях по услугам сертификации продукции. Успешный опыт в данной сфере обязателен.

Цель: привлечение целевых запросов.

Готовы доплачивать за скорость реализации и за результат выше того, что обговорим.

Страница: https://prodokumenti.ru/trts020/2011/?mode=editor

Есть и другие услуги, которые необходимо рекламировать, но это приоритетная.

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nzakharov7
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