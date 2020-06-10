Обязанности: -Основная задача – настройка и оптимизация рекламных кампаний Facebook Ads, VK, MyTarget, Google Ads, Yandex Direct. -Анализ продукта, конкурентов и ЦА -Формирование офферов для рекламы (не путать с понятием офферов в ...
Настройка рекламы в яндексе и гугле на услуги по сертификации продукци
Требуется специалист для настройки рекламы на поиске и сетях по услугам сертификации продукции. Успешный опыт в данной сфере обязателен.
Цель: привлечение целевых запросов.
Готовы доплачивать за скорость реализации и за результат выше того, что обговорим.
Страница: https://prodokumenti.ru/trts020/2011/?mode=editor
Есть и другие услуги, которые необходимо рекламировать, но это приоритетная.
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