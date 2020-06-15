Залить аккаунты Яндекс

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок617 просмотров

Нужно создавать аккаунты Яндекс и лить на них РК для прохождения модерации.

Нужно создать 10 акканутов с кампаниями в Яндекс: домены , выгрузки кампаний и картинки дадим.

За каждый аккаунт с пройденной модерацией 100 рублей.

Эти аккаунты надо делать каждый день новые.

5 лет назад
guest_1583867731352
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Заявки фрилансеров

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