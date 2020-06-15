Залить аккаунты Яндекс

Нужно создавать аккаунты Яндекс и лить на них РК для прохождения модерации.

Нужно создать 10 акканутов с кампаниями в Яндекс: домены , выгрузки кампаний и картинки дадим.

За каждый аккаунт с пройденной модерацией 100 рублей.

Эти аккаунты надо делать каждый день новые.