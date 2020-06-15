Необходимо настроить кампании Яндекс Директ для интернет-магазина, с минус-словами. Семантическое ядро мы уже собрали сами, 90 ключевых слов. Тематика - одежда. Сроки достаточно сжатые. Запустить очень нужно сегодня-завтра.
Настройка рекламных кампаний adwords
Нужен специалист/команда для настройки рекламных кампаний google.
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