Настроить Яндекс Директ

$70
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Закрыт12 заявок331 просмотр

Необходимо настроить кампании Яндекс Директ для интернет-магазина, с минус-словами.

Семантическое ядро мы уже собрали сами, 90 ключевых слов.

Тематика - одежда.

Сроки достаточно сжатые. Запустить очень нужно сегодня-завтра.

5 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
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Заявки фрилансеров

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