Реклама для Дезинфекционной компании

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт24 заявки580 просмотров

Привлечь клиентов, увеличить поток заявок, грамотно выставить все рекламные компании (контекст, таргет), согласно нашему сегменту рынка. 

Сделать анализ рынка Дезинфекции в московской регионе и в Москве, провести аналитику сайта если нужно. Увеличение прибыли зависит и наше благосостояние и ваше. 

Сайт: receptorr.ru 

Он голый, только сделали. 

5 лет назад
kirsanov865
Сергей 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
56 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Абкер
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Наталия
 
48 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кира
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгения
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
65 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Камалов
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
90 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
44 года
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
31 отзыв
5 лет назад
Анна
 
38 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
5 лет назад
Наталья
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Михаил
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
Людмила
 
60 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
25 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Евгений
 
55 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
27 отзывов
5 лет назад
Олег
 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
54 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Контекстная реклама
Тарас
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад