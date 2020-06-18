Настроить Instagram Таргетинг

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт11 заявок503 просмотра

Для нескольких интсаграм проектов необходимо сделать анализ и настроить качественный таргетинг .

Один из них бренд женской одежды - продажа вещей.

Второй женская косметика - продажа косметики.

Ищем опытного специалиста, людям без опыта или поучиться просьба не оставлять заявки.

В заявке указать порядок ваших действий на первую неделю/месяц.

5 лет назад
web_development
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