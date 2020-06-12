Поставить гугл конверсии звонков

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Закрыт2 заявки533 просмотра

Есть РК в гугле.

Есть сайта на php.

Надо настроить отслеживание конверсий-звонков (через подмену номера

предоставленного гуглом), и все сопутствующие настройки (utm, gtm)

PHP
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sliak
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