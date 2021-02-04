Ubuntu 18.04 bluetooth адаптер asus bt211 не видит устройства

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки283 просмотра
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ubuntu 18.04 bluetooth адаптер asus bt211 не видит устройства

Ubuntu
3 года назад
XIIIcool
Максим 
34 годаПольша
10 лет в сервисе
Был
14 часов назад