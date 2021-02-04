Настроить составную цель в Метрике

Системное администрированиеЗакрытнет заявок192 просмотра
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Нужно настроить составную цель на Клик на кнопку + просмотр страницы Спасибо. Базово настроили но не работает.

3 года назад
dmitryweblancer
Дмитрий 
38 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов