Переезд на VPS сайта на Wordpress

Системное администрированиеЗакрыт10 заявок287 просмотров
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Нужно осуществить переезд группы сайтов на Wordpress с бизнес-хостинга ukraine.com.ua на их же VPS 

WordPress
3 года назад
Denis-L
Денис 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад