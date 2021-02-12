Настроить Яндекс маркет

У меня есть мой проект Laravel+vue js недавно на нем поднял докеризацию nginx+php+node+mysql+redis. Все контейнеры с зависимостями запускаются через docker-compose. И того у меня получилось пять разных контейнеров. Докер изучаю недавно, все делал по видео урокам и инструкциям в ...