Оптимизация nginx

Нужно настроить NGINX + PHP. Все дистрибутивы уже установлены, надо настроить что бы открывались php страницы, и устранить уязвимости сервера. После окончания работ нужен список изменений, что бы в дальнейшем при новой настройке сервера поэтапно повторить действия ...
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Появились подозрения, что веб-сервер настроен немножко неверно. Поэтому нужно посмотреть логи, проанализировать Grafana и сам конфиг nginx и принимая во внимания текущую нагрузку сайта и специфику проекта - предложить внести корректировки. А после согласования правок внести изменения в настройки сервера.
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