Настроить отправку и получение писем с сайта

Здравствуйте нужно настроить сервер Nginx, сейчас на хостинге висит сайт вордпресс, нужно настроить сервер что бы можно было держать 2 WP сайта с разными доменами + почистить, навести порядок и поставить плагины которые будут кешировать сайт Периодически буду обращаться ...