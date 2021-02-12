Здравствуйте нужно настроить сервер Nginx, сейчас на хостинге висит сайт вордпресс, нужно настроить сервер что бы можно было держать 2 WP сайта с разными доменами + почистить, навести порядок и поставить плагины которые будут кешировать сайт Периодически буду обращаться ...
Настроить отправку и получение писем с сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.astro.in.ua/new-set/
С этой страницы не могу настроить получение писем на @ukr.net, а на @gmail.com приходят без проблем.
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