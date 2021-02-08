Скачать и установить софтфон

Мы пока не можем составить четкое ТЗ, при этом понимаем что хотим получить. Нужно провести аналитику существующей настройки, внести корректировки, настроить отчеты. Писать свое предложение по цене за проделанную работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На удаленном ПК не скачивается софтфон, при скачивании пишет "файл занят другой программой". Нужно подключиться по TeamViewer, скачать, установить и вбить параметры для звонка.
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