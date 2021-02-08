Скачать и установить софтфон

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок343 просмотра
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На удаленном ПК не скачивается софтфон, при скачивании пишет "файл занят другой программой". Нужно подключиться по TeamViewer, скачать, установить и вбить параметры для звонка.

3 года назад
guest_16128589117162
3 года в сервисе
Был
3 года назад