Настройка веб сервера

Добрый день!

Задача следующая, есть VPS, ubuntu 16.04

Необходимо установить nginx + i2p.

Сервер нужен для установки форума XenForo, соответственно нужно php + mysql.

Будущий форум должен быть виден только в i2p сети, из обычного интернета доступа быть не должно.

Так же нужен будет список действий которые вы сделали, что бы в будущем в случае переустановки сервера сделать по вашей

инструкции аналогичную настройку.

Сколько это будет стоить?