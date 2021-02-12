c0rtez

Кортез Сергей c0rtez

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка NGINX + PHP в Debian 9

    $5

    Нужно настроить NGINX + PHP. Все дистрибутивы уже установлены, надо настроить что бы открывались php страницы, и устранить уязвимости сервера. После окончания работ нужен список изменений, что бы в дальнейшем при новой настройке сервера поэтапно повторить действия ...

    PHPNginxDebian
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настройка веб сервера

    Добрый день! Задача следующая, есть VPS, ubuntu 16.04 Необходимо установить nginx + i2p. Сервер нужен для установки форума XenForo, соответственно нужно php + mysql. Будущий форум должен быть виден только в i2p сети, из обычного интернета доступа быть не ...

    PHPMySQLNginxUbuntu
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка веб сервера

    Добрый день! Задача следующая, есть VPS, ubuntu 16.04 Необходимо установить nginx + i2p. Сервер нужен для установки форума XenForo, соответственно нужно php + mysql. Будущий форум должен быть виден только в i2p сети, из обычного интернета доступа быть не ...

    PHPMySQLNginxUbuntu
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка сервера

    Добрый день! Задача следующая, есть VPS, ubuntu 16.04 Необходимо установить nginx + i2p. Сервер нужен для установки форума XenForo, соответственно нужно php + mysql. Будущий форум должен быть виден только в i2p сети, из обычного интернета доступа быть не ...

    PHPMySQLNginxUbuntu
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
bagas
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Настройка NGINX + PHP в Debian 9
Все хорошо, быстрая оплата, рекомендую.
Задача выполнена, Дмитрий очень помог в настройке VPS сервера. Рекомендую!
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