Нужно настроить NGINX + PHP. Все дистрибутивы уже установлены, надо настроить что бы открывались php страницы, и устранить уязвимости сервера. После окончания работ нужен список изменений, что бы в дальнейшем при новой настройке сервера поэтапно повторить действия ...
- $5Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! Задача следующая, есть VPS, ubuntu 16.04 Необходимо установить nginx + i2p. Сервер нужен для установки форума XenForo, соответственно нужно php + mysql. Будущий форум должен быть виден только в i2p сети, из обычного интернета доступа быть не ...Закрыт3 года назад
Добрый день! Задача следующая, есть VPS, ubuntu 16.04 Необходимо установить nginx + i2p. Сервер нужен для установки форума XenForo, соответственно нужно php + mysql. Будущий форум должен быть виден только в i2p сети, из обычного интернета доступа быть не ...Закрыт3 года назад
Добрый день! Задача следующая, есть VPS, ubuntu 16.04 Необходимо установить nginx + i2p. Сервер нужен для установки форума XenForo, соответственно нужно php + mysql. Будущий форум должен быть виден только в i2p сети, из обычного интернета доступа быть не ...Закрыт3 года назад