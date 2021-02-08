Настройка сервера

Конечная цель проекта – образ диска виртуальной машины совместимой с Virtual Box 6.0 в формате vdi с настроенной и установленной системой машинного перевода Moses ([url=http://www.statmt.org/moses/]http://www.statmt.org/moses/[/url]). В систему нужно добавить корпус для перевода с русского на ...
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Добрый день!
Задача следующая, есть VPS, ubuntu 16.04
Необходимо установить nginx + i2p.
Сервер нужен для установки форума XenForo, соответственно нужно php + mysql.
Будущий форум должен быть виден только в i2p сети, из обычного интернета доступа быть не должно.
Так же нужен будет список действий которые вы сделали, что бы в будущем в случае переустановки сервера сделать по вашей инструкции аналогичную настройку.
Сколько это будет стоить?
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