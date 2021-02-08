Настройка синхронизации Мой склад и Prom.ua

Необходимо подключить https на [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Frealfit-cfo.ru%2F]http://realfit-cfo.ru/[/url], создать поддоммен blog.[url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Frealfit-cfo.ru%2F]realfit-cfo.ru[/url] и скопировать туда сборку отсюда [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Flucifer-online.ru%2F]https://lucifer-online.ru/[/url] (доступ к сайте есть), через дубликатор, удалив на новом сайте статьи, и поменяв логотип и фав. иконку. Дополнительно создать поддомен online.[url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Frealfit-cfo.ru%2F]realfit-cfo.ru[/url] и ...