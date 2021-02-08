Настройка синхронизации Мой склад и Prom.ua

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка248 просмотров
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Нужно настроить синхронизацию Мой склад и Prom.ua по заказам и остатком товаров.

Сейчас есть подключение, но дублируется номенклатура, поетому нужна помощь.

3 года назад
guest_16129442641504
3 года в сервисе
Был
3 года назад