Prestashop исправить ошибку отправки сообщений формы контакта

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка776 просмотров
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перестала работать контактная форма prestashop 1.6.1.24

выдает ошибку, см вложение

тестовый майл с админки уходит.

были подозрения на на изменения настроек сервера, рядом установил тестовую версию presta, там все работает, значит дело не в сервере

кто сталкивался с такой проблемой?

Prestashop
3 года назад
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
averyanov93
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$10
1 день
Очень жаль, сотрудничества не получилось задача в итоге не выполнена, исполнитель на связь не выходит.
Было поставлено четкое ТЗ. Заказчик адекватный. Рекомендую!