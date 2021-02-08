Prestashop исправить ошибку отправки сообщений формы контакта

перестала работать контактная форма prestashop 1.6.1.24

выдает ошибку, см вложение

тестовый майл с админки уходит.

были подозрения на на изменения настроек сервера, рядом установил тестовую версию presta, там все работает, значит дело не в сервере

кто сталкивался с такой проблемой?