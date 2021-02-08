Работа с сайтом на WordPress (Поддомен, дубликатор)

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок284 просмотра
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Необходимо подключить https на http://realfit-cfo.ru/, создать поддоммен blog.realfit-cfo.ru и скопировать туда сборку отсюда https://lucifer-online.ru/ (доступ к сайте есть), через дубликатор, удалив на новом сайте статьи, и поменяв логотип и фав. иконку.

Дополнительно создать поддомен online.realfit-cfo.ru и скопировать туда сайт realfit-cfo.ru.

WordPress
3 года назад
IceBoom28
Николай 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
22 дня назад