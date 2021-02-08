Работа с сайтом на WordPress (Поддомен, дубликатор)

перестала работать контактная форма prestashop 1.6.1.24 выдает ошибку, см вложение тестовый майл с админки уходит. были подозрения на на изменения настроек сервера, рядом установил тестовую версию presta, там все работает, значит дело не в сервере кто сталкивался ...