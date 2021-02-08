Настройка перевода Moses

Конечная цель проекта – образ диска виртуальной машины совместимой с Virtual Box 6.0 в формате vdi с настроенной и установленной системой машинного перевода Moses (http://www.statmt.org/moses/). В систему нужно добавить корпус для перевода с русского на английский. Обучение корпусу украинский-английский оплачивается отдельно от основного задания. К машине нужно подключаться извне, какого-либо ограничения нет – можно общаться с системой через веб страницу, можно через апи, вплоть до отправки файлов на определенный ftp с последующим запуском крон-задачи и переводом всех полученных файлов, способов много – нужен только один любой.

Дополнительные пожелания:

Скорость перевода не является главным приоритетом.

При выборе между фразовой и словарной моделью перевода, лучше выбрать фразовую.

Веб сервер – apache2

ОС – Debian или Ubuntu, GUI обязательно.

Есть возможность использовать готовую ВМ с Ubuntu 16 и установленным движком http://www.statmt.org/moses/RELEASE-4.0/vm/ , но не получилось настроить перевод через внешние интерфейсы, только через терминал. Если получится настроить любой из внешних способов общения с машиной, то проект будет считаться завершенным

Аппаратные возможности заказчика: