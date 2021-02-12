Настройка NGINX + PHP в Debian 9

Нужно настроить NGINX + PHP.

Все дистрибутивы уже установлены, надо настроить что бы открывались php страницы, и устранить уязвимости сервера.

После окончания работ нужен список изменений, что бы в дальнейшем при новой настройке сервера поэтапно повторить действия которые проделаете вы.