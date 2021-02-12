Настройка NGINX + PHP в Debian 9

$5
Системное администрированиеЗавершен4 заявки347 просмотров
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Нужно настроить NGINX + PHP.

Все дистрибутивы уже установлены, надо настроить что бы открывались php страницы, и устранить уязвимости сервера.

После окончания работ нужен список изменений, что бы в дальнейшем при новой настройке сервера поэтапно повторить действия которые проделаете вы.

PHPNginxDebian
3 года назад
c0rtez
45 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
bagas
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$10
1 день
Задача выполнена, Дмитрий очень помог в настройке VPS сервера. Рекомендую!
Все хорошо, быстрая оплата, рекомендую.
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