Настройка GoIP

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка329 просмотров
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Добрый день.

Сейчас наш GoIP работает через роутер, роутер подключается по openvpn к серверу, на сервере крутится pfSense и siprodx, звонки и смс приходят в sipnetic, но настроено 1к1. Нет гибкости, которая требуется, а именно:

Требования:

  • Для смс с одной sim нужна возможность рассылки на несколько получателей (группы).
  • Чтобы из приложения можно было позвонить с конкретной sim.
  • Нужна возможность прописывания названия sim-карт, чтобы в смс было понятно, с какой карты пришло сообщение.
  • Возможность писать исходящие смс с определенных сим.
  • Проверка баланса симкарты.
  • Настройка роутинга звонков, например, чтобы входящие вызовы поступали с одной сим, а исходящие звонки уходили с другой симкарты.
3 года назад
Unitare
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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