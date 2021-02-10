Настройка GoIP

Добрый день.

Сейчас наш GoIP работает через роутер, роутер подключается по openvpn к серверу, на сервере крутится pfSense и siprodx, звонки и смс приходят в sipnetic, но настроено 1к1. Нет гибкости, которая требуется, а именно:

Требования: