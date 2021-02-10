Настройка GoIP

Требуется провести нагрузочное тестирование на партнерскую сеть. Есть трекинг-ссылки, и нужно сымитировать огромное количество трафика, чтобы понять, насколько система выдержит. Нужен человек, который умеет работать с Яндекс.Танком и сумеет помочь нам в тестировании сервиса. Более подробно разберем ...
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Добрый день.
Сейчас наш GoIP работает через роутер, роутер подключается по openvpn к серверу, на сервере крутится pfSense и siprodx, звонки и смс приходят в sipnetic, но настроено 1к1. Нет гибкости, которая требуется, а именно:
Требования:
- Для смс с одной sim нужна возможность рассылки на несколько получателей (группы).
- Чтобы из приложения можно было позвонить с конкретной sim.
- Нужна возможность прописывания названия sim-карт, чтобы в смс было понятно, с какой карты пришло сообщение.
- Возможность писать исходящие смс с определенных сим.
- Проверка баланса симкарты.
- Настройка роутинга звонков, например, чтобы входящие вызовы поступали с одной сим, а исходящие звонки уходили с другой симкарты.
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