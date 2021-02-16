Нaстроить сервер Nginx

Здравствуйте нужно настроить сервер Nginx,

сейчас на хостинге висит сайт вордпресс,

нужно настроить сервер что бы можно было держать 2 WP сайта с разными доменами

+ почистить, навести порядок и поставить плагины которые будут кешировать сайт

Периодически буду обращаться с подобного рода задачами