Нaстроить сервер Nginx

Системное администрированиеЗавершен7 заявок448 просмотров
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Здравствуйте нужно настроить сервер Nginx, 

сейчас на хостинге висит сайт вордпресс,

нужно настроить сервер что бы можно было держать 2 WP сайта с разными доменами 

+ почистить, навести порядок и поставить плагины которые будут кешировать сайт

Периодически буду обращаться с подобного рода задачами

Nginx
3 года назад
web_development
Сергей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
$50
1 день
Спасибо за проделанную работу 👍
приятный адекватный заказчик
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