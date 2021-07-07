Консультация и настройка Яндекс.Танк

Системное администрированиеЗавершен1 заявка541 просмотр
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Требуется провести нагрузочное тестирование на партнерскую сеть. Есть трекинг-ссылки, и нужно сымитировать огромное количество трафика, чтобы понять, насколько система выдержит.

Нужен человек, который умеет работать с Яндекс.Танком и сумеет помочь нам в тестировании сервиса.

Более подробно разберем в личном общении. Оставляйте свой телеграм для связи в откликах.

3 года назад
tincap
29 летОАЭ
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
svolodimir
Владимир 
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
$2500
7 дней
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Отличный заказчик, чётко поставленная задача и оперативная оплата