Консультация и настройка Яндекс.Танк

Требуется провести нагрузочное тестирование на партнерскую сеть. Есть трекинг-ссылки, и нужно сымитировать огромное количество трафика, чтобы понять, насколько система выдержит.

Нужен человек, который умеет работать с Яндекс.Танком и сумеет помочь нам в тестировании сервиса.

Более подробно разберем в личном общении. Оставляйте свой телеграм для связи в откликах.