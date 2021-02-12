Необходимо устранить излишнюю загруженность сервера вызванную некорректной работой сервиса searchd(Показано на скриншоте 1).

Запросы составлены правильно и не вызывают затруднений обработки, так как индексация происходит без лишней нагрузки(Показано на скриншоте 2).

Что либо использующее sphinx сведено к минимуму, соответственно проблема не в избыточном обращении, возможные проблемы могут возникать со стороны: MySQL, что под вопросом, поскольку индексация проблем не имеет, со стороны самого сервиса searchd, однако, существует сервер, с точно такой же конфигурацией и работает без проблем, ранее были так же трудности с работой MySQL, и приблизительно после их исправления начались проблемы с работой searchd, откатывать и обновлять версии пробовали. Если нужны ещё какие либо скриншоты или объяснения, с радостью предоставим

Работать буду только через безопасную сделку.