Вордпресс - не работает вход в админку

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок508 просмотров
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Перестал работать вход в админку

https://kontinent-group.com/wp-admin/

Доступ на хостинг, резервніе копии имеются.

Восстанавливаем резервную копию - работает, через день-два - опять пропадает.

3 года назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
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