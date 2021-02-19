Разместить файлы из репозитория на VPS сервер и прикрепить домен

Добрый день! Произошла такая ситуация, VPS сервер взломали и напакостили, собираюсь переустановить Ubuntu 20.04 через панель хостинга, нужно будет оценить ситуацию - нужно ли какие-то настройки текущие сохранить, чтобы воссоздать на новом сервере, ну и собственно разместить файлы из репозитория, чтобы сайт снова стал доступен.

Предложить меры по усилению безопасности, чтобы в будущем такое не могло повториться.