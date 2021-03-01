Автоматическое обновление курса валют в Битрикс24

Алексей выполнил работу на отлично. не каких лишних вопрос, всё по делу. всё согласно ТЗ. Рекомендую однозначно. Алексей, спасибо Вам за работу. PS ранее с этой же задачей я обращался в несколько веб студий. так они мне работы навыдумывали на 3 месяца и на много много тысяч рублей. ;-(