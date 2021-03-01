Автоматическое обновление курса валют в Битрикс24

Системное администрированиеЗавершен3 заявки400 просмотров
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Требуется ежедневно обновлять курс валюты в Битрикс24.

Коробка. 1С-Битрикс: Корпоративный портал 20.200.900.

Нужно обновлять 'Курс по умолчанию' в Список валют.

см. файл.

Курс требуется загружать каждый будний день в 11.20 по времени UTC+6

Курсы загружаются с адреса https://nationalbank.kz/rss/rates_all.xml

PS

Предположительно задачу можно решить ч/з Cron.

что то типа этого:

$xml = simplexml_load_file('https://nationalbank.kz/rss/rates_all.xml');

if (is_object($xml)){

$USD = 0;

$EUR = 0;

foreach ($xml->channel->item as $key => $value) {

if ($value->title == 'USD'){

$USD = $value->description;

}

if ($value->title == 'EUR'){

$EUR = $value->description;

}

}

if ($USD > 0 && $EUR > 0){

$SQL = "update " . TABLE_PREFIX . "products set price=IF(USD>0, USD*".$USD.", IF(EUR>0, EUR*".$EUR.", price))";

$qRS = mysqli_query ($connection, $SQL) or die ("

\"" . $SQL . "\"
" . mysqli_error($connection));

}

}

3 года назад
whpi
40 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад
3 года назад
$55
1 день
Алексей выполнил работу на отлично. не каких лишних вопрос, всё по делу. всё согласно ТЗ. Рекомендую однозначно. Алексей, спасибо Вам за работу. PS ранее с этой же задачей я обращался в несколько веб студий. так они мне работы навыдумывали на 3 месяца и на много много тысяч рублей. ;-(
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