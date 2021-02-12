Помочь разобраться с docker и docker-compose

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка327 просмотров
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У меня есть мой проект Laravel+vue js недавно на нем поднял докеризацию nginx+php+node+mysql+redis.

Все контейнеры с зависимостями запускаются через docker-compose.

И того у меня получилось пять разных контейнеров.

Докер изучаю недавно, все делал по видео урокам и инструкциям в интернете.

Данная сборка работает, но есть один нюанс.

В докере происходит сборка проекта через пользователя root и на выходе такие папки как vendor и остальные, что были созданы имеют разрешения только для root.

И на выходе системный пользователь просто не может изменить файл приложения, запичать логи и т.д..

Если я в докер файле указываю другого пользователя, то сборка просто не работает, пишет ошибку, что нет прав у пользователя.

Нужна помощь опытного специалиста, как пробрасывать пользователя в докер и создавать от него среду. Так же эффективно управлять контейнерами.

Работа будет происходить по скайпу или тим вьюверу через захват экрана.

Просьба писать стоимость за час работы.

3 года назад
Nicklaos
Николай 
38 летПортугалия
10 лет в сервисе
Был
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