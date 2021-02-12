Установить PHP 8 на Centos 7

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки252 просмотра
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Есть vps на Centos 7+панель джино, необходимо поставить на сервер php 8 и пакеты необходимые для только функционирования сайта.

PHPCentOS
3 года назад
guest_15378450269179
5 лет в сервисе
Был
год назад
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