Решить проблему с hetzner

Появились подозрения, что веб-сервер настроен немножко неверно. Поэтому нужно посмотреть логи, проанализировать Grafana и сам конфиг nginx и принимая во внимания текущую нагрузку сайта и специфику проекта - предложить внести корректировки. А после согласования ...
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Добрый день!
Перестал пинговаться сервер на hetzner, поддержка присылает доступ к KVM. Нужна помощь.
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