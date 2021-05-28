Консультация по монетизации англоязычного инфо-сайта на спорт тематику
Контекстная реклама Яндекс и Гугл
Добрый день!
Офлайн, онлайн розничный магазин детской одежды.
Необходимо:
1. Провести аудит действующих контекстных рекламных кампаний в Яндексе и Гугле
2. По итогам аудита отредактировать рекламные кампании
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