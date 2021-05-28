Контекстная реклама Яндекс и Гугл

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт37 заявок637 просмотров

Добрый день!

Офлайн, онлайн розничный магазин детской одежды.

Необходимо:

1. Провести аудит действующих контекстных рекламных кампаний в Яндексе и Гугле

2. По итогам аудита отредактировать рекламные кампании

4 года назад
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