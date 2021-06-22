На основании отчет аналитика откорректировать рекламные кампании в Яндекс Директе и Гугл Эдвордсе. Начало проекта ориентировочно начало июля. Работа по договору оказанию услуг с нашим ООО. В сообщении пишите: 1) стоимость услуг ...
Подготовить рекламную кампанию для Яндекс-Директ
Добрый день!
Нужно подготовить рекламную кампанию в моем ЛК яндекс-директе для интернет-магазина, который торгует средствами дезинфекции (около 150 товаров). Нужно подобрать ключевые слова, минус-слова и составить объявления как для каждого из товаров, так и общие для категорий/главной.
Прошу указать ориентировочные сроки и стоимость.
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