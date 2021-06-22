Подготовить рекламную кампанию для Яндекс-Директ

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Завершен18 заявок574 просмотра

Добрый день!

Нужно подготовить рекламную кампанию в моем ЛК яндекс-директе для интернет-магазина, который торгует средствами дезинфекции (около 150 товаров). Нужно подобрать ключевые слова, минус-слова и составить объявления как для каждого из товаров, так и общие для категорий/главной.

Прошу указать ориентировочные сроки и стоимость.

4 года назад
poppy_coloured
Любовь 
34 года
8 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

advert36
Евгений 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$15
1 день
Евгений прекрасный специалист, рекомендую)
Было приятно имеет дело с Любовью. Рекомендую, как заказчика.

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