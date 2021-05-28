Продвижение в контекстной рекламе Директа

Добрый день! Нужно подготовить рекламную кампанию в моем ЛК яндекс-директе для интернет-магазина, который торгует средствами дезинфекции (около 150 товаров). Нужно подобрать ключевые слова, минус-слова и составить объявления как для каждого из товаров, ...