Необходимо начать продвигать сайт в яндекс директе. Возможно контент будет не нравится модерации. Приходите в лс
Контекстную рекламу и SEO
Добрый день.
Запускаем проект по прокату авто в Крыму.
Сайт почти готов, хотел узнать сколько обойдется настройка контекстной рекламы и SEO
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