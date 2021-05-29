Тема тяжелая и большая. Просьба новичкам не писать. Необходимо будет уделять много времени и погрузится в задачу. Быть на связи. Нужно получать не просто конверсии, а важно отслеживать ...
Реклама в Яндекс директ, РЯ, Google, My Target + соц сети и т.д.
- настройка и управление рекламой под ключ включая создание баннеров;
- ответственность за эффективность рекламных кампаний ( сервис обратного звонка с записью телефонных разговоров поможет нам понять качество лида и факторы влияющие на дальнейшую конверсию),
Есть:
- рынки коммуникаций
- семантика ( проверенная на опыте, нужен анализ)
- концепция позиционирования
- swot
- портреты ЦА и каналы дистрибуции
- конкурентный анализ
- контент план
( соц. сети недавно зарегистрировали )
Заявки фрилансеров
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