Реклама в Яндекс директ, РЯ, Google, My Target + соц сети и т.д.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт9 заявок676 просмотров

- настройка и управление рекламой под ключ включая создание баннеров;

- ответственность за эффективность рекламных кампаний ( сервис обратного звонка с записью телефонных разговоров поможет нам понять качество лида и факторы влияющие на дальнейшую конверсию),

Есть:

- рынки коммуникаций

- семантика ( проверенная на опыте, нужен анализ)

- концепция позиционирования

- swot

- портреты ЦА и каналы дистрибуции

- конкурентный анализ

- контент план

( соц. сети недавно зарегистрировали )

4 года назад
JSmirnovva
Юлия 
44 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Оксана
 
44 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Алексей
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Олег
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валерия
 
33 года
12 лет в сервисе
Была
год назад
4 отзыва
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Александр
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
25 отзывов
4 года назад