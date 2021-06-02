Нужна контекстная реклама. Оплата за заявки.

Тема тяжелая и большая. Просьба новичкам не писать.

Необходимо будет уделять много времени и погрузится в задачу. Быть на связи.

Нужно получать не просто конверсии, а важно отслеживать каждую нормальную конверсию, которую мы будем учитывать вместе.

Предварительно необходимо будет предоставить бюджет и количество конверсий, которые мы получим.

Создать товарную рекламу с показом и в новостях.

Создать динамический ремаркетинг.

Оплата за нормальные заказы.

В начале заявки напишите ответ: четыре плюс семь.