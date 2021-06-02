Нужна контекстная реклама. Оплата за заявки.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен3 заявки375 просмотров

Тема тяжелая и большая. Просьба новичкам не писать.

Необходимо будет уделять много времени и погрузится в задачу. Быть на связи.

Нужно получать не просто конверсии, а важно отслеживать каждую нормальную конверсию, которую мы будем учитывать вместе.

Предварительно необходимо будет предоставить бюджет и количество конверсий, которые мы получим.

Создать товарную рекламу с показом и в новостях.

Создать динамический ремаркетинг.

Оплата за нормальные заказы.

В начале заявки напишите ответ: четыре плюс семь.

4 года назад
trigidom
Евгений 
58 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
16 минут назад
4 года назад
$290
5 дней
Очень грамотная настройка и главное есть результат. Задача была сложная, нужен был специалист. Однозначно рекомендую Олега. Всегда на связи. Будем работать дальше!
Однозначно рекомендую. Спасибо за классную задачу. Оплата вовремя, вся необходимая информация есть. Заказчик четко понимает что дает контекстная реклама. Рекомендую!

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8 лет в сервисе
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3 часа назад
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