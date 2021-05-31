Настроить таргетированную рекламу в Facebook и Instagram

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Закрыт6 заявок472 просмотра

Необходима настройка рекламной кампании в Facebook и Instagram. 

Для проекта "Ракета Продаж" https://s-rocket.com/

Цель рекламной кампании: лидогенерация, получить телефон человека, через заявку на сайте (сайт быстрый, заточен на конверсию) 

ЦА: Б2Б, крупный и средний бизнес.

Регион: Украина.

Ранее стоимость "грязного" лида составляла 7-9$, данные о конвертации лидов "из грязных в целевые" собираются автоматически в онлайне и всегда доступны. 

Идеи, описание продукта, сильные стороны, материалы и креативы которые раннее были запущены - предоставим. 

Прошу подавать заявку, если имеете успешный опыт в продвижении по Б2Б и готовы продемострировать кейсы. 

Лидогенерация
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innalitvinyuk
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